16 Августа 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В новом микрорайоне Нижневартовска появится филиал детской поликлиники

В новом микрорайоне Нижневартовска откроется филиал детской поликлиники, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В государственной программе закреплен источник финансирования расходов на приобретение в 2021 г. нежилого помещения для размещения филиала Нижневартовской городской детской поликлиники. Источник – окружной бюджет. Решение направлено на повышение доступности первичной медицинской помощи в новом микрорайоне Нижневартовска", – отметила во время заседания правительства Югры губернатор Наталья Комарова.

Помещение планируется приобрести уже в нынешнем году по адресу улица Льва Толстого, 15. Его площадь составляет 270 "квадратов". Помещение по техническим характеристикам полностью соответствует требованиям для размещения детского поликлинического отделения. В нём будут размещены три кабинета врачей-педиатров, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет доврачебного приема, регистратура, зоны комфортного пребывания пациентов. По предварительным данным "Нижневартовской городской детской поликлиники", в новом филиале будут обслуживать около 5,5 тыс. юных вартовчан, проживающих в старой части города.

Напомним, ранее уральский полпред Владимир Якушев сообщил, что больницу-долгострой в столице Самотлора откроют в срок.

"Насколько я знаю, всё делается для того, чтобы в обозначенный срок открытие состоялось", - сказал Якушев.

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Теги: больница, поликлиника, нижневартовск



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