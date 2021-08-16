Кто должен бороться с гряземесами и плохим освещением: глава Екатеринбурга ответил на вопросы горожан

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов традиционно ответил на волнующие горожан вопросы в газете "Вечерний Екатеринбург". Среди них необходимость отключения горячей воды в период опрессовок, модернизация уличного освещения, борьба с гряземесами и возможность оставить сквер на Площади 1905 г.

С последним, как ранее писало Накануне.RU, вопрос уже решен. Руководитель фестиваля "Атмосфера" Юлия Сорокина пояснила, что корневая система должна расти, в то время как сквер расположен на брусчатке. К ее словам присоединилась и председатель комитета благоустройства города Тамара Благодаткова, которая рассказала, что под площадью как раз должна расположиться вторая ветка метро. В свою очередь Орлов добавил, что пусть ему лично и понравилась идея со сквером, но город не может лишиться многофункционального пространства.

"Надо понимать: не дело, когда предназначение главной городской площади низводится до уровня обычной автостоянки. Положение мог бы исправить подземный паркинг, но не все так просто, поскольку на площади были обнаружены дореволюционные захоронения священнослужителей. Есть вопросы и с точки зрения развития метро – здесь должен разместиться вестибюль одной из новых станций. Что касается назначения площади 1905 года, то это многофункциональное городское пространство. Зимой здесь располагаются ледовый городок и главная елка. 9 Мая площадь задействована при проведении парада Победы. В течение всего года проводятся ярмарки выходного дня и различные концерты, в том числе приуроченные к знаменательным датам – как общероссийским, так и городским. Администрация города обязательно рассмотрит перспективы центральной площади. Очень хорошо, что фестиваль "Атмосфера" дал такую встряску для дискуссий", - рассказал градоначальник.

Другим вопросом, касающимся комфорта горожан, также занимается администрация города. Так, в 2021 году запланировано построить, реконструировать и модернизировать сети уличного освещения общей протяженностью свыше 13 км и установить 456 опор освещения. Решается вопрос и с гряземесами, паркующими свои автомобили на газонах. По словам мэра, ответственными за решение этих проблем являются квартальные инспекторы, которые и должны следить за порядком на вверенной им территории.

"На объезде Орджоникидзевского района был поднят вопрос о работе квартальных инспекторов, которые и должны следить за порядком. Именно квартальные отвечают за самые насущные вопросы горожан: состояние дворов, парковок, детских площадок и так далее. Решить вопрос можно только через корректировку законодательных норм на региональном уровне. Уверен, Законодательное собрание Свердловской области уже этой осенью примет соответствующие поправки. И тогда квартальные инспекторы смогут без лишних проволочек наказывать, в том числе, и нерадивых автовладельцев", - заявил Орлов.

Глава города также напомнил гражданам, что совсем отказаться от отключения горячей воды во время опрессовок не представляется возможным, поскольку в некоторых районах управляющие компании вводят ограничения, чтобы избежать повреждений на сетях. Таким образом, если в ходе опрессовок на сетях вскрываются слабые места, то "кран перекрывают".

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге опрессовки проводились в четыре этапа и предусматривали отключение горячей воды только в ночное время: с 23.00 до 6.00. По словам Орлова, за текущий сезон энергетики наработали хороший опыт, и в дальнейшем такую практику в городе закрепят.