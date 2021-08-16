В Челябинской области поезд столкнулся с автомобилем

В Челябинской области на перегоне Кыштым – Маук столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД.

Инцидент произошел сегодня днем. Водитель автомобиля Нива выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Из-за ДТП пригородный поезд №6901 Челябинск – Верхний Уфалей был задержан на 23 минуты.