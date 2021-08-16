16 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области - очередной "коронавирусный" антирекорд

В Свердловской области установлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 529 новых случаев заболевания. По этому показателю регион занял четвертое место по стране - после Москвы (1 тыс. 489), Санкт-Петербурга (1 тыс. 383) и Московской области (1 тыс. 362).

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости ковидом был установлен в Свердловской области 2 августа. Тогда было выявлено 527 новых случаев COVID-19.

Ранее заместитель главного врача "Городского центра медицинской профилактики" Екатеринбурга Александр Харитонов объяснил свердловские "коронавирусные" антирекорды, которые продолжаются даже несмотря на рост вакцинации.

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Теги: коронавирус, антирекорд, оперштаб, Свердловская область



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