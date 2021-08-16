Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

Минимум мере пять человек погибли в результате давки или стрельбы в аэропорту Кабула. Напомним, там собрались тысячи человек в надежде покинуть Афганистан.

Один из очевидцев уточнил, что неясно, людей застрелили или они погибли в давке, сообщает Sky News.

Представитель американских военных подтвердил, что велась предупредительная стрельба в воздух. Военные начали стрелять, когда люди выбежали на взлетную полосу и пытались штурмовать самолеты.

Напомним, СМИ сообщили о хаосе в аэропорту Кабула после захвата Афганистана талибами (движение признано в России террористическим и запрещено). Люди пытаются попасть в самолеты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд людей из Афганистана и и оставить открытыми погранпереходы, дороги и аэропорты, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.