16 Августа 2021
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беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Сергей Миронов предлагает запретить сурматеринство в частных клиниках

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов подготовил альтернативный законопроект о регулировании суррогатного материнства (ранее о разработке такого документа сообщал зампред Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

По мнению Миронова, заниматься такой вспомогательной репродуктивной технологией (ВРТ) должны только государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, пишут "Известия" со ссылкой на тест законопроекта. Сейчас документ направлен в правительство для получения отзыва.

В целом Миронов делает акцент на том же аспекте, что и Толстой – запрет "репродуктивного туризма". Хотя в пояснительной записке говорится о существовании такой проблемы как шантаж суррогатной мамой биологических родителей, в самом тесте законопроекта не предполагается мер, укрепляющих права биологических родителей.

Отдельно указывается, что право на использование сурматеринства должно быть у семейных пар и одиноких женщин, а вот одинокие мужчины воспользоваться технологией не смогут.

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Теги: сергей миронов, законопроект, суррогатное материнство, запрет



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