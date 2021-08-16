В центре Екатеринбурга пьяный дебошир избил водителя "скорой помощи"

В центре Екатеринбурга задержали напавшего на водителя "скорой помощи". Пьяный агрессор избил шофера.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, поздним вечером 15 августа наряду вневедомственной охраны поступил сигнал, что возле здания на улице Бориса Ельцина происходит драка. Когда силовики прибыли на место, выяснилось, что ранее не судимый молодой человек нанес телесные повреждения водителю бригады медиков, прибывшей по вызову.

У дебошира имелись все признаки опьянения. Росгвардейцы задержали его и доставили в дежурную часть ближайшего отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге было передано в суд уголовное дело о нападении на фельдшера "скорой помощи".