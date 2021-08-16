Богатейшим кандидатом в Госдуму оказался владелец производителя антисептика

Богатейшими выдвиженцами в Госдуму оказались представители партии "Единая Россия", а наибольший метраж квартир и земельных участков задекларировали выходцы из непарламентских партий, сообщает РБК.

Среди всех кандидатов в Госдуму самый большой доход в 2020 году задекларировал Андрей Горохов с суммой в 7,51 миллиарда рублей. Он владеет пятью земельными участками — двумя в Москве и тремя в Австрии, домом в российской столице, квартирами в Калининградской и Рязанской областях, а также жилплощадью в Австрии.

Кроме того, Горохов задекларировал несколько нежилых помещения и два автомобиля (Renault New Duster, Kia JD). Также кандидат в Думу имеет миллион акций "Аэрофлота", 2,5 миллиона акций "Газпрома", акции "Норникеля", "Интер РАО ЕЭС", ЛУКОЙЛа, МТС и "Татнефти".

По данным издания, Горохов входит в президиум регионального политического совета "Единой России" в Калининградской области и владеет ООО "Инфамед-К".

На втором месте по доходам оказался представитель "Справедливой России — За правду" Андрей Ковалев (6,7 миллиарда рублей). Его имя пока не исключено из списков, однако ЦИК сообщила, что участвовать в выборах он не будет.

После того как Ковалев будет исключен из списков кандидатов, второе место в топе богатейших кандидатов займет лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев (4,4 миллиарда рублей). Он является владельцем косметической компании Faberlic (35,5 миллиона акций) и имеет акции АО "Альтаир Медиа".

Ранее Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск КПРФ и Павла Грудинина к Центральной избирательной комиссии России.

Напомним, ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD. Прокуратура проверила эту информацию и направила в ЦИК документы с подтверждением слов Грудининой. На этом основании – подчиняясь решению надзорного органа – ЦИК сняла Грудинина с выборов.