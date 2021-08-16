Богатейшим кандидатом в Госдуму оказался владелец производителя антисептика

16 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Богатейшим кандидатом в Госдуму оказался владелец производителя антисептика

Богатейшими выдвиженцами в Госдуму оказались представители партии "Единая Россия", а наибольший метраж квартир и земельных участков задекларировали выходцы из непарламентских партий, сообщает РБК.

Среди всех кандидатов в Госдуму самый большой доход в 2020 году задекларировал Андрей Горохов с суммой в 7,51 миллиарда рублей. Он владеет пятью земельными участками — двумя в Москве и тремя в Австрии, домом в российской столице, квартирами в Калининградской и Рязанской областях, а также жилплощадью в Австрии.

Кроме того, Горохов задекларировал несколько нежилых помещения и два автомобиля (Renault New Duster, Kia JD). Также кандидат в Думу имеет миллион акций "Аэрофлота", 2,5 миллиона акций "Газпрома", акции "Норникеля", "Интер РАО ЕЭС", ЛУКОЙЛа, МТС и "Татнефти".

По данным издания, Горохов входит в президиум регионального политического совета "Единой России" в Калининградской области и владеет ООО "Инфамед-К".

На втором месте по доходам оказался представитель "Справедливой России — За правду" Андрей Ковалев (6,7 миллиарда рублей). Его имя пока не исключено из списков, однако ЦИК сообщила, что участвовать в выборах он не будет.

После того как Ковалев будет исключен из списков кандидатов, второе место в топе богатейших кандидатов займет лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев (4,4 миллиарда рублей). Он является владельцем косметической компании Faberlic (35,5 миллиона акций) и имеет акции АО "Альтаир Медиа".

Ранее Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск КПРФ и Павла Грудинина к Центральной избирательной комиссии России.

Напомним, ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD. Прокуратура проверила эту информацию и направила в ЦИК документы с подтверждением слов Грудининой. На этом основании – подчиняясь решению надзорного органа – ЦИК сняла Грудинина с выборов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Андрей Горохов, Госдума, кандидаты в Госдуму



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети