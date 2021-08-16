Часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет эвакуирована - МИД

Часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет эвакуирована, другая – останется и попробует наладить контакты с талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Уже сейчас талибы* "взяли под охрану" внешний периметр посольства России в столице Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ.

Он добавил, что Россия не будет спешить с признанием нового режима в Афганистане. Также пока не может быть речи об исключении талибов* из списка террористических организаций, процедура должна быть запущена решением СБ ООН.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире радио "Эхо Москвы" объяснил, почему Россия не эвакуирует посольство и не прекращает контакты с талибами*: "Потому что мы, во-первых, умеем внимательно анализировать ситуацию, видя, что происходит. Во-вторых, не зря же мы в последние семь лет установили контакты с движением талибов*, обсуждали многие моменты. Мы видели, что да, эта сила, в конечном итоге, если не полностью придет к власти, то, во всяком случае, будет играть ведущую роль в будущем в Афганистане. Все эти факторы, вместе взятые, плюс данные нам гарантии со стороны высшего руководства талибов дали нам основания относиться к развитию событий спокойно, но оставаясь бдительными. И пока у нас нет оснований менять свою точку зрения. Наш посол в контакте с представителем руководства талибов. Завтра он встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства. Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства. У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце. Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону и сейчас работаем по плану "А".

При этом Кабулов отметил, что молниеносный захват "Талибаном"* страны стал "в известной степени неожиданностью". "Мы исходили из понимания, что афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил, что они всё побросали при первом выстреле. <…> Мы переоценили вооруженные силы Афганистана", - согласился Кабулов.