Тюменская область провакцинирует 80% жителей региона к октябрю

В Тюменской области план по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 80% населения планируют выполнить к началу октября. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор в эфире телеканала "Тюменское время".

При этом в некоторых муниципалитетах число привитых от коронавируса может достигнуть 80% уже к сентябрю. В частности, Моор отметил грамотные действия медицинского персонала и ответственность жителей Нижнетавдинского района. Ожидается, что коллективный иммунитет может сформироваться там уже к 1 сентября.

Всего до начала октября власти рассчитывают привить еще 36 тыс. человек.

В настоящий момент Тюменская область - лидер среди регионов Уральского федерального округа по вакцинации. Основная часть желающих уже сделала прививку. Первый компонент вакцины поставили 526 951 человек, полный курс прошли 438 266 жителей региона.