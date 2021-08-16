16 Августа 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Холодная война (2016) | Фото:peacekeeper.ru

США восстановят в Европе ракетное подразделение, созданное в разгар холодной войны

США собираются воссоздать в Европе знаменитое 56-е командование полевой артиллерии, которое во времена холодной войны эксплуатировало беспокоившие советское руководство ядерные ракеты Pershing II, развернутые в ФРГ. Эксперты говорят о символичности шага, особенно на фоне отказа НАТО от предложения Владимира Путина о вводе моратория на размещение в Европе ракет средней и малой дальности наземного базирования.

Подразделение будет размещено под Франкфуртом к октябрю этого года. Оно войдет в состав межвидовой оперативной группы. В ее составе помимо ракетных комплексов будут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве, пишет "Коммерсант".

Примечательно, что во время холодной войны параллельно с размещением 56-го командования в Европе США начали переговоры с СССР об отказе от такого вида вооружений, результатом которых стало подписание в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2019 году США вышли из этого договора, обвинив Россию в его нарушении. Впрочем, уже в 2020 году Вашингтон дал понять, что готов к переговорам, при условии, что Россия пойдет на ряд уступок.

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Теги: ракеты средней и малой дальности, европа, сша, командование, подразделение



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