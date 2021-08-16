16 Августа 2021
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Политика Свердловская область
Дмитрий Ионин (2019) | Фото: Накануне.RU

Дмитрий Ионин снимается с выборов в округе, где царят "бандитские" методы

Депутат Госдумы от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Ионин решил сняться с выборов в парламент по Березовскому одномандатному округу № 170. При этом он продолжит кампанию в составе партийного списка.

"Я понимаю, что у меня нет административных, финансовых ресурсов, олигархов за мной не стоит. Есть тактические моменты, которые связаны с уходом с выборов по одномандатному округу, но я сосредоточусь на работе в списке партии "Справедливая Россия - За правду", - заявил он в эфире "Четвертого канала", анонс программы появился в аккаунте канала в "Инстаграме".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной Дмитрия Ионина. Это могли быть политические оппоненты депутата, совершившие это через неких представителей банды "четырехсотых".

После снятия Дмитрия Ионина в выборах в Березовском одномандатном округе останутся участвовать: олимпийский чемпион Сергей Чепиков ("ЕР"), Ирина Виноградова (Новые люди), Владимир Ворожцов (Партия пенсионеров), Роман Зыков (РПСС), Кирилл Некрасов (ЛДПР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Ярослав Подшивалов (Родина), Альберт Хуснутдинов (Яблоко).

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Теги: Дмитрий Ионин, выборы в Госдуму



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