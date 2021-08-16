В интернаты запретили пускать невакцинированных

Роспотребнадзор запретил пускать в интернаты невакцинированных от ковида граждан. Такие методические рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора, пишет "Парламентская газета".

Теперь для попадания в интернат нужны будут сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней до визита. Эти требования распространяются на всех, включая священнослужителей, нотариусов, волонтеров.

На входе всем посетителям предписано измерять температуру и принимать другие меры: обеспечить наличие и использование масок, установить санитайзер, постоянно проветривать помещение, составлять графики посещений с предварительной записью, исходя из времени посещения не более 30 минут и интервала между разными визитами не менее 15 минут.

Недавно Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов обнародовала письмо замглавы департамента соцзащиты населения Павла Келлера о запрете оказывать социальное обслуживание на дому невакцинированным. Правда, на документе не стоит номер, поэтому его статус непонятен. Однако такие случаи уже были. Так, женщине-диабетику и инвалиду второй группы отказали в обслуживании.