16 Августа 2021
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Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске (2021) | Фото: instagram.com/popova71.life

"Сменили замки, чтобы мы не повели министров": на Урале жильцам дома закрыли подвалы после визита губернатора

Жители многоквартирного дома на улице Попова, 71 в уральском городе Краснотурьинск, которые пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на свои коммунальные проблемы, сегодня утром не смогли попасть в собственные подвалы.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, жители дома 1995 года постройки постоянно жаловались на затопленные квартиры - их заливало каждый раз, когда начинался дождь. По данным местной администрации, причина кроется в нарушениях при строительстве многоквартирника: решить вопрос можно капитально отремонтировав крышу, но для этого людям нужно на время покинуть квартиры.

В воскресенье Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Краснотурьинск заехал на Попова, 71, а потом встретился с жильцами. Глава региона пообещал, что уже сегодня сюда приедут министр энергетики и ЖКХ и руководитель ГЖИ, чтобы предметно разобраться в ситуации.

"Также я обратился в органы прокуратуры, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Местная администрация окажет пострадавшим жильцам материальную помощь, кроме того, поможет и с временным расселением. Вас поселят в нормальное жилье", - пообещал Куйвашев, добавив, что взял вопрос на свой личный контроль.

Евгений Куйвашев(2021)|Фото: све.рф

Однако, как сообщили жильцы дома, ситуация после визита губернатора действительно стала меняться - но в несколько другую сторону.

"Меняется до смешного - сегодня утром, еще даже не было семи часов, управляющая компания побежала по подвалам. Они пытаются замести следы и все там убрать. Произошла замена замков - сейчас мы не можем ни в один подвал попасть со своими ключами, они все поменяли. Мы говорим - открывайте, а они нас просто игнорят", - рассказала Накануне.RU местная жительница Полина.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

По ее словам, ранее жильцы провели фото- и видеофиксацию подвалов. Снимки и записи были сделаны в разные дни - как в июле, так и в августе.

"Замки заменили, чтобы мы никого в наши ужасные подвалы не повели, в том числе министров", - уверена жительница дома.

Встреча с чиновниками запланирована сегодня в 15 часов. Накануне.RU будет следить за ситуацией.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

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Теги: Краснотурьинск, дом, подвалы, Куйвашев, министры



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