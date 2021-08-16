Текслер назначил начальника управления по профилактике коррупционных правонарушений в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Алексея Ильиных начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

К своим обязанностям Ильиных приступил с 11 августа.

Алексей Ильиных преподает в Челябинском филиале РАНХиГС. В 2010 году ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре государственно-правовых дисциплин.