"Царьград" отказался от мировой с Google по делу о блокировке YouTube-канала

"Царьград" отказался от заключения мирового соглашения с Google по делу об удалении YouTube-канала.

Ранее суд назначил прогрессивную неустойку в отношении американской компании в случае отказа восстановить аккаунт телеканала.

Как говорится в заявлении телеканала, все деньги, которые могут быть заплачены Google в качестве неустойки, пойдут на создание российской альтернативы YouTube, сообщает "Интерфакс".

В июле прошлого года "Царьград" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. У канала было более миллиона подписчиков на этой платформе. Телеканал связал это с тем, что отстаивает ценности традиции и стал больше внимания уделять защите семьи. При этом блокировка стала "абсолютной неожиданностью" – от администрации YouTube не поступало предупреждений или уведомлений.

Постоянное представительство России при ОБСЕ назвало блокировку на YouTube канала "Царьград" зачисткой информационного пространства подконтрольными США интернет-платформами.