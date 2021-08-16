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Общество В России
(2011) | Фото: canoe.ca

"Царьград" отказался от мировой с Google по делу о блокировке YouTube-канала

"Царьград" отказался от заключения мирового соглашения с Google по делу об удалении YouTube-канала.

Ранее суд назначил прогрессивную неустойку в отношении американской компании в случае отказа восстановить аккаунт телеканала.

Как говорится в заявлении телеканала, все деньги, которые могут быть заплачены Google в качестве неустойки, пойдут на создание российской альтернативы YouTube, сообщает "Интерфакс".

В июле прошлого года "Царьград" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. У канала было более миллиона подписчиков на этой платформе. Телеканал связал это с тем, что отстаивает ценности традиции и стал больше внимания уделять защите семьи. При этом блокировка стала "абсолютной неожиданностью" – от администрации YouTube не поступало предупреждений или уведомлений.

Постоянное представительство России при ОБСЕ назвало блокировку на YouTube канала "Царьград" зачисткой информационного пространства подконтрольными США интернет-платформами.

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Теги: Царьград, Google, YouTube-канал



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Ранее 30.07.2020 13:24 Мск Песков призвал не доверять западным платформам в связи с блокировкой "Царьграда"
Ранее 28.07.2020 15:15 Мск "Защищает семью". Ведущая назвала причину блокировки YouTube канала "Царьграда"
Ранее 28.07.2020 10:55 Мск YouTube заблокировал канал "Царьграда" с миллионной аудиторией


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