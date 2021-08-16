В Екатеринбурге откроется первый онлайн-дискаунтер по доставке продуктов сразу со складов

В уральской столице планируется открытие первого в городе онлайн-дискаунтера по доставке товаров гражданам сразу со складов, минуя торговые точки. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на основателя сети киосков еды DC Daily Илью Филимонова, развивающего бизнес в партнерстве с Delivery Club. Онлайн-дискаунтер "Dоброdел" подразумевает доставку товаров через мобильное приложение "из фургона в руки", что позволит избежать наценки на товары, как в случае с арендой площадки для магазина.

Как рассказал Филимонов, несколько раз в неделю фургон будет останавливаться в радиусе 1 км от клиентов. В это время планируется выдавать до 200 заказов в утреннем и вечернем интервалах. Таким образом, благодаря прямым закупкам и отказу от аренды помещений и большого количества персонала, стоимость на товары будет снижена на 30%. Предполагается, что только за год оборот составит 200 млн руб. в месяц.

В этом июне ООО "О2О Ритейл", принадлежащее Филимонову, подало заявку на на регистрацию товарного знака, а уже в сентябре доставка начнет работать в Одинцово, после чего выйдет в остальное Подмосковье, Москву, Петербург и Екатеринбург. На данный момент ведутся переговоры о прямых закупках с рядом производителей. Ассортимент будет включать себя как продукты питания, так и бытовые и детские товары.