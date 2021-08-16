16 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Наталья Белоногова, Ксения Чернецева, Сбербанк (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор Тюменской области наградил сотрудниц "Сбербанка", которых ранее взяли в заложники

Губернатор Александр Моор наградил сотрудниц "Сбербанка", оказавшихся 7 июля в заложницах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок" награждены старший клиентский менеджер офиса Наталья Белоногова и руководитель этого же офиса Ксения Чернецева.

Напомним, в 9.20 7 июля в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. Он потребовал у служащих банка 15 млн руб. По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились две сотрудницы.

Место происшествия было оцеплено, людей из рядом расположенных зданий эвакуировали. При передаче денег налетчика задержали. Обошлось без выстрелов. Никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере. Опасных предметов в его сумке не было. Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

Захват заложников в Сбере в Тюмени(2021)|Фото: t.me/ENews112

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Теги: Александр Моор, Наталья Белоногова, Ксения Чернецева



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