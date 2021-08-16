16 Августа 2021
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Разрыв между средней зарплатой и средней пенсией в России достиг максимума за 13 лет

В России зафиксирован максимальный с 2008 года разрыв между средним уровнем зарплат и средним уровнем пенсий. Сейчас средняя пенсия составляет порядка 28% от средней зарплаты, тогда как стандарты Международной организации труда (МОТ) предусматривают коэффициент пенсии не менее 40% от зарплаты, пишет "Независимая газета".
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Правда, в Минтруда России считают, что это ошибочное представление: на самом деле методика расчета МОТ гораздо сложнее, и по ней получается, что все в России в порядке.

Методика МОТ интересует Россию, поскольку наша страна ратифицировала Конвенцию "О минимальных нормах социального обеспечения" и должна ее исполнять.

В Минтруда сообщили, что в методике речь идет не об усредненной пенсии по стране, а о пенсии "типового получателя": мужчины-кормильца и его семьи (домашнего хозяйства). Причем такой кормилец после наступления пенсионного возраста должен быть неработающим и иметь 30 лет стажа. "При достижении пенсионного возраста (пенсии по старости) типовым получателем является супружеская пара пенсионного возраста, как это определено, "мужчина с женой пенсионного возраста", – пояснили в Минтруде. – При расчете коэффициента замещения учитывается весь получаемый доход домохозяйства, включая пенсию жены, а также другие социальные выплаты, например ежемесячные денежные выплаты".

Также в Минтруда заявили, что Росстат, предоставляющий данные о средних пенсиях, учитывает пенсии не только по возрасту, но и по инвалидности, потере кормильца и т.д.

Впрочем, как мы уже писали, сколько бы чиновники ни говорили "халва", а высокая инфляция в первом полугодии 2021 года (6-6,5%) "съела" весь рост пенсий в России. Хотя, затевая пенсионную "реформу", власти обещали обеспечить опережающую инфляционный рост индексацию пенсий.

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Теги: пенсия, зарплата, минтруд, росстат



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