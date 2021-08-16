Более 41 тысячи мальков стерляди выпустили экологи "Уралкалия" в Камское водохранилище

Экологи «Уралкалия» накануне выпустили более 41 тысяч мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. Молодь ценной рыбы была выращена в специализированном рыбоводном хозяйстве. Стерлядь –– рыба осетровых пород, занесённая в Красную книгу Пермского края.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", выпуск рыбы в естественную среду обитания проводился под контролем комиссии, состоящей из специалистов Министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Всего за период с 2015 по 2020 годы специалисты «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 409 тысяч мальков стерляди и 13 тысяч мальков щуки.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий», отметил: "Для компании "Уралкалий" важно вести производственную деятельность в соответствии с лучшими мировыми экологическими практиками в рамках реализации нашей ESG-стратегии. Как ответственный недропользователь мы бережно относимся к природным ресурсам, снижаем воздействие на окружающую среду за счет внедрения новых технологий и повышения эффективности действующих производственных процессов".

Напомним, "Уралкалий" реализует масштабный комплекс мероприятий, направленный на минимизацию воздействия на окружающую природную среду. Так, на рудниках увеличивается мощность гидрозакладочных комплексов для закладки шахтных пустот глинисто-солевыми шламами. В 2020 году в шахтные пустоты было заложено 20,5 млн тонн солеотходов. На рудоуправлениях Компании функционирует система оборотного водоснабжения, это позволяет уменьшить объём водозабора. Компания реализует мероприятия по оптимизации энергопотребления, что минимизирует воздействие на окружающую среду в рамках глобальной углеродной инициативы. Ежегодно проводятся мероприятия по компенсации водных биоресурсов, что позволяет сохранить популяцию ценных пород рыб.