В Узбекистане опровергли данные о нахождении экс-президента Афганистана на территории страны

Ташкент не получал обращений о принятии самолета президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

По его словам, Гани не находится в Узбекистане.

Ранее Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. Как отметил глава государства, "Талибан" (запрещенное в России террористическое движение) теперь несет ответственность за честь, собственность и самосохранение народа. Личный охранник президента Афганистана в эфире катарского телеканала Аl-Jazeera заявил, что Гани улетел в Ташкент.

При этом иранское агентство Tasnim сообщало об отлете Гани в Таджикистан.