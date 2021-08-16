"Принтер сломался или "ответственных" ищут": Захарова высказалась о позиции США по Афганистану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в ситуации, сложившейся в Афганистане.

В своем Telegram-канале она написала: "Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей". Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Напомним, накануне талибы* (*запрещенная в России террористическая организация) заявили о взятии Кабула и всего Афганистана, жители столицы хлынули в аэропорт, пытаясь улететь последними рейсами.