16 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
природа лес белый гриб боровик (2007) | Фото: Накануне.ru

Житель Екатеринбурга нашел боевой снаряд во время сбора грибов

На Среднем Урале уничтожен боевой снаряд, долгое время лежавший в лесу.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в дежурную часть поступил сигнал, что в лесном массиве у села Косулино житель Екатеринбурга во время сбора грибов нашел подозрительный предмет, конструктивно схожий со снарядом. Для идентификации находки на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН из Екатеринбурга.

Специалисты ведомства обследовали предмет и установили, что это 100-миллиметровый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд со взрывателем, покрытый глубокой коррозией. Несмотря на это, он был опасен и мог представлять угрозу для населения.

Как отметили в Росгвардии, с соблюдением всех необходимых мер безопасности снаряд был транспортирован и уничтожен.

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Теги: грибы, снаряд, Росгвардия, Екатеринбург



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