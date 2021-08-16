Обманутые пайщики Свердловской области хотят создать Фонд для компенсации понесенных убытков

Обманутые пайщики Свердловской области решили обратиться в Общероссийский Народный фронт для создания Фонда обманутых пайщиков, который возьмет на себя расходы по компенсации убытков, причиненных людям недобросовестными КПК. Соответствующее обращение (имеется в редакции Накануне.RU) инициировали пайщики КПК "Первый", которые потеряли в общей сложности 1 млрд руб.

"Мы настаиваем на создании фонда обманутых пайщиков и полной компенсации украденных средств по окончанию банкротного дела А60-7198/2019 за счет ЦБ РФ и государственных резервов. Государство обязано создать структуру, которая, наконец, займется решением этого важнейшего вопроса.

По словам свердловчан, ранее они уже обращались к президенту РФ Владимиру Путину, однако не получили никакого отклика. Вопрос доносила до главы государства и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, однако даже в Заксобрании Свердловской области вопрос был снят с рассмотрения.

"Нас просто не замечают, а ведь проблема пайщиков вызвана именно действиями государственных органов, в частности ЦБ РФ, который выдал разрешение на работу КПК! Государство продолжает способствовать уклонению от ответственности лиц, совершивших мошеннические действия. Следствие всячески затягивает дело, не выдает документы, с помощью которых можно взыскать денежные средства, не привлекает к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления против народа РФ – пенсионеров, инвалидов, граждан, заработавших своим трудом денежные средства и вложивших их в КПК, работавший с разрешения государства и ЦБ РФ. Так почему при выдаче разрешения на деятельность таких организаций, как КПК, ЦБ РФ и Правительство РФ не несет никакой ответственности за противоправные действия в отношении своих граждан? Почему следственные органы не помогают вернуть украденное, а всего лишь подсчитывают причиненный ущерб? Как быть людям, которые всегда верили в то, что государство способно их защитить? Неужели мошенники смогут остаться безнаказанными и беспрепятственно обворовывать на законных основаниях граждан РФ? Почему созданы условия для таких людей? Закрадывается мысль, что такие факты выгодны Государству для законного отъема денег у населения!" – описывают ситуацию пайщики.

Напомним, что в Уральском ГУ Банка России объяснили причины своего "бездействия" в отношении КПК "Первый" и "Первый Уральский". По словам представителя банка, он является только надзорным органом, в то время как большинство пайщиков попадаются в ловушку, попросту не понимая природу КПК и его деятельности. На несовершенства прописанных законов, из-за которых и могут работать КПК, ранее сетовал и депутат ЗакСО Александр Ивачев, который пытался помочь пайщикам.

Расследование длится уже почти два года, что в данной ситуации критично. По словам юриста Константина Акимова, представляющего интересы обманутых свердловчан, по истечении трех лет истекут и сроки исковой давности, и невозможно будет истребовать денежные средства по договорам займа даже в судебном порядке. Таким образом, по мнению юриста, расследование намеренно затягивается, о чем свидетельствует и отказ пострадавшим свердловчанам в ознакомлении с материалами уголовного дела на протяжении долгого времени. Позже в МВД, конечно, начали выдавать пайщикам документы для фотографирования, но без доступа к кассовой книге, с которой и возможно выйти в суды общей юрисдикции для взыскания задолженности.

В это время следователи опрашивают пайщиков за 2009-2011 гг., которые вносили денежные средства, в то время, как необходимо опросить тех, которые денежные средства брали, начиная с 2016 г. и кому их не вернули. Не опрашивают и кассиров бывших кооперативов, которых пайщики считают прямыми соучастниками преступления. Согласно выпискам, предоставленным ПАО "Сбербанк" самим пайщикам, известны как ФИО данных лиц, так и то, что регулярно на их счета переводилось до 500 тыс. руб.

В связи с этим обманутые члены кооперативов КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный" обратились в прокуратуру Свердловской области с жалобой на бездействия ее же сотрудников. А позже попросили провести проверку действий следователя ГСУ Лебедева, который, по заверениям пайщиков и юриста Акимова, сфальсифицировал документы уголовного дела, действуя в интересах Валерия Бикбулатова - учредителя КПК. Однако на данный момент, потерпевшим удалось только добиться возбуждения административного производства в его отношении.

"Господин президент! Услышьте нас! Мы, народ РФ, хотим гордиться нашим государством и быть защищенными, уверенными в справедливости законов, принятых в России. Фонд обманутых пайщиков КПК (кредитно-потребительских кооперативов) – это единственная возможность вернуть людям украденное и веру в государство и его президента. Мы все еще в это верим!" - пишут пайщики в обращении, которое уже в ближайшее время подпишут обманутые члены кооперативов по всему региону.