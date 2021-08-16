Тело пятого погибшего извлекли из воды на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Тело еще одного погибшего пассажира подняли со дна Курильского озера, где потерпел крушение вертолет с туристами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатке, пятое тело было извлечено 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов.

Для туристов на Камчатке после крушения Ми-8 создадут горячую линию, заявил глава региона Владимир Солодов. По его словам, у людей после ЧП возникают вопросы - отменять тур или нет, пишет Regnum.

Ми-8 упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек. Восемь смогли спастись. На борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик.

14 августа на поверхность были подняты тела трех человек. Тело еще одной пассажирки нашли на месте крушения 13 августа.