Мэр Кривого Рога найден застреленным

В селе Вольное под Кривым Рогом найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его нашли на веранде дома. Рядом было ружье. Город является родным для нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. При этом Павлов выиграл выборы мэры в конце 2020 года как кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ).

В деле фигурируют и другие немаловажные обстоятельства, которые имеют далеко на символическое значение. По данным источника в МВД, с момента выстрела Павлов успел пройти еще 10 метров, что отметает версию о самоубийстве. В него не верит и сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович. По его словам, он говорил с Павловым два дня назад, а коллеги - накануне, и тот был веселым и строил планы. Он потребовал немедленного расследования и установления правды.

"На пороге своего дома убит один из лидеров нашей партии. Рассказы о самоубийстве - заведомая ложь! Убийство мэра должно быть раскрыто", - заявил он.

Показательно, что место Павлова занял именно "слуга народа" Александр Котляр.

Зеленский сегодня соберет совещание с главами силовых органов. Однако следствие уже назвало основную версию - самоубийство. Сегодня обещают обнародовать первые результаты.

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул тоже не верит в самоубийство. По его словам, тот не мог этого сделать, так как у него были прекрасные отношения в семье, а никаких конфликтов у него накануне не было.

Украинские СМИ сегодня вышли с заголовками, что в сети появилась видеозапись момента убийства с камер наблюдения внутри дома. Будто бы мэр ходит по дому с ружьем в руках, курит, переписывается по телефону, приставляет оружие к туловищу, стреляет, после чего проходит около 10 метров и вываливается из входной двери. Однако на кадрах ничего этого невозможно разобрать, кроме того, что Павлов стоит в помещении перед дверью с ружьем в руках, после чего съемка обрывается.

ОПЗЖ назвала смерть Павлова убийством, которое совершила действующая власть.

"Его победа на выборах мэра Кривого Рога стала холодным душем и для президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины. Очевидно, что именно действующая власть является главным выгодополучателем этого чудовищного преступления. Это готовилось сознательно, в частности, когда народный депутат от "Слуги народа" Потураев с трибуны Верховной рады призывал "расстреливать ОПЗЖ", - говорится в заявлении партии.

Павлов в политике с 2005 года. Был в "Партии регионов", "Оппозиционном блоке", ОПЗЖ. 25 декабря 2018 года был включен в санкционный список России. Интересно, что на прошлогодних выборах он занял третье место с 9% голосов, но выигравший первый тур действующий мэру Юрий Вилкул неожиданно снял свою кандидату и призвал голосовать за Павлова. Во втором туре тот набрал 57%. Его победа стала символической пощечиной Зеленскому, который не провел в мэры своего человека даже в родном городе.