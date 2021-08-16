16 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар в Башкирии (2021) | Фото: t.me/kushtay

В Магнитогорске собирают добровольцев для тушения пожара возле детского лагеря

Администрация Магнитогорска объявила сбор волонтеров для тушения лесного пожара недалеко от детского оздоровительно-образовательного центра "Горное ущелье", передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент очаг пожара не локализован. Волонтерам придется поднимать воду в гору, поскольку техника не может туда проехать.

"Для того, чтобы присоединиться к волонтерам и отправиться на помощь в тушении пожаров, необходимо иметь с собой закрытую одежду с длинными рукавами, из обуви предпочтительны "берцы" или кирзовые сапоги, на руках должны быть перчатки", - рассказали в мэрии.

Напомним, огонь вспыхнул в лесу, в горах, на расстоянии одного километра от детского лагеря, расположенного в 40 километрах от Магнитогорска, в деревне Зеленая Поляна. Детей и сотрудников - порядка 750 человек – эвакуировали.

Как рассказали в администрации города, дети из Магнитогорска вечером были переданы родителям. дети из других территорий были размещены на трех базах: санаторий "Юбилейный", дом отдыха "Березки", УОЦ "Юность". Сегодня и перевезут в лагерь "Уральские зори", где для них будет организовано питание и различные мероприятия.

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Теги: лагерь, пожар, дети, эвакуация,



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