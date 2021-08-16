ФСБ рассекретила документы об испытании японскими милитаристами биооружия

Федеральная служба безопасности России опубликовала засекреченные ранее протоколы допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Из них следует, что военное командование не считало преступлением испытание бактериологического оружия на людях.

В ходе допроса Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над живыми людьми, в ходе которых испытывалось бактериологическое оружие, разработанное специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии, и предназначавшееся для ведения войны с СССР, Китаем, США и Англией, передает РИА Новости.

"Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", - сказал Ямада.

"Без этого невозможно было определить эффективность действия того или иного вида бактерий", - пояснял Ямада.

По словам Ямады, санкция на производство опытов над живыми людьми – китайцами, корейцами, советскими гражданами и другими, исходила от его предшественника на посту главкома Квантунской армии генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии.