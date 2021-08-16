16 Августа 2021
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Общество Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми имущество УДС "Молот" подешевело на 70 миллионов

Имущество универсального дворца спорта "Молот" подешевело на 70 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация о снижении стоимости появилась на странице предприятия на "Федресурсе". По новым данным, общая стоимости имущества – 632 млн руб.

Напомним, ранее суд утвердил продажу имущества одним лотом за 702 млн руб., как и предлагал конкурсный управляющий. В начале мая губернатор Дмитрий Махонин, прибыв на "Мотовилихинские заводы", сообщил о планах краевых властей по выкупу УДС "Молот" в собственность субъекта. "Самое главное – оперативно произвести реконструкцию данного спортивного сооружения, чтобы жители, прежде всего Мотовилихинского района Перми, могли его полноценно использовать для занятий хоккеем, баскетболом, фигурным катанием и другими видами спорта", - сказал тогда Махонин.

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Теги: УДС Молот, федресурс



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