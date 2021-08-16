В Краснодарском крае затоплены более 1,7 тысяч домов

В Краснодарском крае в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтоплены более 1,7 тысячи домовладений.

Кроме того, подтопило шесть социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск — Керчь.

Сейчас движение по автодороге Новороссийск — Керчь восстановлено, передает Regnum.

13 августа в Краснодарский край пришел мощный циклон. Больше всего пострадали Анапа и Славянск-на-Кубани.

11 августа из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка. В Геленджике, Новороссийске и Крымске были включены сирены для оповещения населения.

Жильцы домов, которым грозит подтопление, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и подняться на возвышенность.