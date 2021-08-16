16 Августа 2021
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Общество Свердловская область
сосьва (2011) | Фото: Накануне.ru

"Транснефть-Сибирь" займется капитальным ремонтом автодороги между Гари и Таборы для разгрузки нефтепровода 

В ближайшие годы правительство Свердловской области совместно с "Транснефть-Сибирь" займутся строительством моста через реку Сосьва, а также ремонтом автодороги от рабочего поселка Гари до села Таборы на севере региона. Работы запланированы в рамках капитального ремонта и замены оборудования на одном из самых загруженных нефтепроводов в районе населенных пунктов, для чего нужна хорошая дорожная инфраструктура.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, только одна задвижка для установки на нефтепроводе весит около 30 т., для чего необходимы прочный мост и дорога хорошей грузоподъемности.

"Буквально на днях встречался с руководством "Транснефть-Сибирь". Мы обсуждали реализацию совместного проекта капитального ремонта автодороги от рабочего поселка Гари до села Таборы, а также строительства мостового перехода через реку Сосьва. Сейчас готовится проектная документация. Планируем, что в марте 2022 года проект будет готов, в дальше начнутся строительные работы", – рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

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Теги: Транснефть-Сибирь, Куйвашев, мост, ремонт, автодорога, нефтепровод



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