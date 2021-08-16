16 Августа 2021
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&quot;Урал&quot; - &quot;Рубин&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский ФК "Урал" опустился на последнее место в чемпионате России

Екатеринбургский ФК "Урал" по итогам 4-го тура Российской Премьер-лиги оказался худшей командой чемпионата.

В воскресенье были сыграны три матча тура, в двух из которых участвовали прямые конкуренты уральцев по нижней части таблицы. Тульский "Арсенал" в гостях уступил "Краснодару" (2:3), а самарские "Крылья Советов", занимавшие до этого последнее место, набрали очко на выезде против казанского "Рубина" (1:1). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей "крылышки" поднялись на 14-е место в таблице, а "Урал" опустился на последнюю, 16-строчку.

Клуб из Екатеринбурга крайне плохо стартовал в чемпионате, проиграв три встречи из четырех и лишь раз сыграв вничью с дебютантом РПЛ - "Нижним Новгородом". У уральской команды всего один забитый мяч - меньше среди всех участников турнира. При этом "Урал" пропустил семь голов в четырех играх.

Екатеринбург-Арена(2018)|Фото: Накануне.RU

Пока не помогла даже смена главного тренера - на прошлой неделе Юрий Матвеев был отправлен в отставку, его сменил Игорь Шалимов. Под руководством нового наставника уральцы проиграли в субботу московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

Уже в эту субботу "Урал" ждет новое испытание. На "Екатеринбург-Арене" команде предстоит встреча с одним из лидеров чемпионата России - московским "Динамо".

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Теги: Урал, таблица, РПЛ, чемпионат



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