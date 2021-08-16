16 Августа 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

У жителей Ямала и Югры самый большой долг перед банками

Жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов оказались самыми крупными должниками перед банками. Об этом говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. Расчеты были проведены на основе данных Банка России и Росстата.

Топ-регионов возглавил Ямал - экономически активный житель в среднем должен банку 609,8 тыс. руб. В Югре - долги местных жителей составили 555,8 тыс. руб.

Третье место у Якутии с суммой 479,3 тыс. руб., четвертое у Ненецкого автономного округа - 448,1 тыс. руб. Московская область - на пятом. Средний долг местных жителей составляет 434,5 руб. Меньше всего долг у жителей Ингушетии. Они должны банкам 34,5 тыс. руб.

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Теги: банк, долг, статистика



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