Сотрудники районной администрации в Челябинской области устроили поножовщину

В администрации Кунашакского района произошла поножовщина. Один человек получил ранение и был госпитализирован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, инцидент произошел 13 августа после рабочего дня на территории гаража районной администрации.

"Между сотрудниками, не являющимися муниципальными служащими, произошёл конфликт. В результате было совершено преступление, один из участников получил ножевое ранение. По информации районной больницы, его жизни сейчас ничего не угрожает, он остаётся под наблюдением врачей", - рассказали в пресс-службе администрации.

По информации очевидцев, потерпевший и нападавший вместе употребляли алкогольные напитки.