16 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Сотрудники районной администрации в Челябинской области устроили поножовщину

В администрации Кунашакского района произошла поножовщина. Один человек получил ранение и был госпитализирован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, инцидент произошел 13 августа после рабочего дня на территории гаража районной администрации.

"Между сотрудниками, не являющимися муниципальными служащими, произошёл конфликт. В результате было совершено преступление, один из участников получил ножевое ранение. По информации районной больницы, его жизни сейчас ничего не угрожает, он остаётся под наблюдением врачей", - рассказали в пресс-службе администрации.

По информации очевидцев, потерпевший и нападавший вместе употребляли алкогольные напитки.

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Теги: администрация Кунашакского района, поножовщина, больница,



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