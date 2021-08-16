16 Августа 2021
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Политика За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

Более 60 стран призвали разрешить всем желающим покинуть Афганистан

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд людей из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

Заявление поддержали, в числе прочих, Канада, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

Страны призвали поддерживать спокойствие в государстве и оставить открытыми погранпереходы, дороги и аэропорты.

СМИ сообщают о хаосе в аэропорту Кабула после захвата Афганистана талибами (движение признано в России террористическим и запрещено) Сотни людей пытаются покинуть страну. Телеграм-каналы пишут, что в самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места.

Аэропорт Кабула(2021)|Фото: Telegram / Mash

Американские военные пытаются контролировать ситуацию. НАТО заявляет, что пока разрешены полеты только военных бортов.

США расширят число своих военнослужащих в Афганистане до шести тысяч человек. Они должны будут обеспечить безопасность граждан США и местных, покидающих страну, передает Regnum.

Ранее официальный представитель движения "Талибан" (движение признано в России террористическим и запрещено) заявил, что движение вскоре объявит о "возвращении" Исламского Эмирата Афганистан. Его слова прозвучали из президентского дворца в Кабуле, который захвачен талибами.

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Теги: афганистан, талибы, аэропорт кабула



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