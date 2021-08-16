Число "невыездных" свердловчан выросло на 67 тысяч по сравнению с 2020 годом

С начала этого года судебными приставами Свердловской области вынесено более 212 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы России.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, это на 67 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года. Как отмечают в ведомстве, благодаря применению данной меры в рамках исполнительных производств с начала 2021 года взыскано более трех млрд рублей задолженности, в том числе по алиментам - свыше 541 млн рублей.

Как пояснили в службе судебных приставов, временные ограничения на выезд должника из РФ применяются в отношении имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей по одному или нескольким исполнительным документам. Если же должник не приступает к погашению в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение на выезд будет вынесено при наличии свыше 10 тысяч рублей долга.

Напомним, недавно стало известно, что уральцы не отказываются от отдыха в Турции, несмотря на лесные пожары, которые бушуют в стране.