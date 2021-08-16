ЦИК определит порядок партий в бюллетене на выборах депутатов в Госдуму

16 августа в Центризбиркоме России пройдет жеребьевка по определению номеров партийных списков в бюллетене на выборах депутатов Госдумы.

Очередность подхода к лототрону с шариками тоже определят с помощью жребия. Эксперты считают, что партия, которой достанутся первый или последний номер, может получить прибавку в 1–2% голосов. Ранее на региональных выборах по итогам жеребьевки фиксировались статистические аномалии — первое место подозрительно часто занимала "Единая Россия". Подобные отклонения на федеральном уровне невозможны из-за большого внимания СМИ и общественности.

Как и в прошлый раз, жеребьевку будет проводить глава комиссии Элла Памфилова, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в Центризбиркоме России продолжают критиковать тех, кто возмутился отсутствием трансляции в интернете предстоящих выборов.

Накануне стало известно, что общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" обратилось к президенту России с просьбой вернуть всеобщий доступ к трансляциям на выборах в Госдуму.

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