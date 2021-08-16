16 Августа 2021
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Общество Приволжский ФО
река Волга (2010) | Фото: Накануне.RU

В Самарской области река Волга покрылась зелеными пятнами

Волга покрылась зелеными пятнами в Самарской области.

Как видно на спутниковых фотографиях, вода в реке стала напоминать зеленоватый перламутр. "Приволжское УГМС" сообщает, что такое явление объясняется небывалой в регионе жарой.

Анализ проб фитопланктона показал превалирующее от 90 до 98% содержание сине-зеленых водорослей. Цветение воды продолжается в границах Тольятти, сообщает "Рен ТВ".

При этом под пятнами зелени вода в течение дня прогревается еще сильнее, чем в местах, которых цветение не коснулось, что приводит к нарушению природного баланса.

Ранее в Пермском крае жители Закамска пожаловались на загрязнение реки Кама.

В соцсетях местные жители публикуют фотографии реки, на поверхности которой плавает светло-коричневая пена.

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Теги: Волга, река, экология, жара



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