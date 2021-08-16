В России могут поступить в продажу авиабилеты за 1 рубль

В России могут появиться в продаже авиабилеты за 1 рубль.

Авиакомпания Nordwind взяла на себя обязательства о выпуске в продажу билетов за рубль для взрослых, которые путешествуют вместе с детьми до 18 лет. Компания надеется получить государственные субсидии, заявок на которые, как предполагается, будет больше, чем выделено денег. Наименьший ценник за субсидируемые перевозки дает авиакомпании преимущество.

Nordwind заявилась на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, а также Ярославль и Самару. Также перевозчик намерен получить разрешение на полет из Калининграда в Иркутск с пересадкой в Москве, пишут "Известия".

Как сообщалось, в июле услугами российских авиакомпаний воспользовались 12,5 млн пассажиров, что почти в два раза больше, чем в июле 2020 года, на фоне существенных ограничений из-за эпидемий коронавируса.