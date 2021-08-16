16 Августа 2021
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Происшествия Южный ФО
детский сад в Туапсе, потоп (2018) | Фото: МВД РФ

В Краснодарском крае снижается уровень воды

Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Краснодарского края, которая поднималась из-за ливней, в настоящее время находится ниже опасных отметок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, осадки снизились до умеренных. В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1 тыс. 775 домовладений, 3 тыс. 113 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и участок дороги Новороссийск – Керчь.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации введен в городе Крымске на Кубани и еще четырех сельских поселениях Крымского района.

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Теги: Краснодарский край, ливни, потоп



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