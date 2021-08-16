16 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: AFP

Россия не будет спешить с признанием режима талибов в Афганистане - спецпредставитель президента РФ

Власти России не будут торопиться признавать режим талибов (движение "Талибан", признанное террористическим, и запрещено в РФ) в Афганистане.

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, он рассчитывает на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством страны, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Жирнов проведет 16 августа встречу с представителем движения "Талибан". Планируется обсудить безопасность посольства.

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Теги: Афганистан, талибы



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