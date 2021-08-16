Эксперты из России прибыли в Турцию в связи с крушением Бе-200

В турецкую провинцию Кахраманмараш прибыла группа российских экспертов для осмотра места крушения Бе-200 Минобороны РФ.

Делегация провела встречу с губернатором Омером Фаруком Джошкуном за закрытыми дверями, сообщает "Коммерсант".

Членов экипажа самолета-амфибия Бе-200, который разбился у турецкого города Кахраманмараш наградили посмертно орденом Мужества.

Россия направила самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров в Турции. Кроме того, российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции, правительство страны попросило еще один самолет.

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