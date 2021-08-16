Талибы намерены объявить Исламский Эмират Афганистан

Официальный представитель движения "Талибан" (движение, признано в России террористическим и запрещено) заявил, что движение вскоре объявит о "возвращении" Исламского Эмирата Афганистан.

Его слова прозвучали из президентского дворца в Кабуле, который захвачен талибами, передает AP.

Как сообщалось, представители запрещенного в России движения "Талибан" начали формировать временное правительство.

В настоящий момент повстанцы уже ведут переговоры с властями.