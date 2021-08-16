16 Августа 2021
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

Режим ЧС введен в пяти поселениях Кубани

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Крымске на Кубани и еще четырех сельских поселениях Крымского района.

Это связано с прошедшими ливнями. Как заявил глава муниципального образования Сергей Лесь, действует локальный режим ЧС, сообщает РИА "Новости".

11 августа из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка. В Геленджике, Новороссийске и Крымске были включены сирены для оповещения населения.

Жильцы домов, которым грозит подтопление, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и подняться на возвышенность.

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Теги: Кубань, ливни, погода, ЧС



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