Число погибших при землетрясении на Гаити превысило 700 человек

Число погибших после землетрясения на Гаити возросло до 724 человек.

Ранее сообщалось о 304 жертвах стихийного бедствия и более чем 1,8 тыс. пострадавших.

Как сообщил глава правительства страны Ариэль Анри, подземные толчки нанесли "огромный ущерб" южным районам.

Власти объявили чрезвычайное положение, передает AFP.

Напомним, магнитуда землетрясения, произошедшего 14 августа, составила 7,2. Подземные толчки были зарегистрированы в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс днем.