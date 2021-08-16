Гани: "Я принял решение уехать"

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.

"Талибан" (запрещенное в России террористическое движение) четко дало понять, что готово совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать", - написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил глава государства, талибы теперь несут ответственность за честь, собственность и самосохранение народа, сообщает ТАСС.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов выразил уверенность, что с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. Однако РФ не будет спешить с признанием режима талибов.