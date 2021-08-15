Замир Кабулов заявил о дружеских отношениях России с будущим правительством Афганистана

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов проведет 16 августа встречу с представителем движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

Планируется обсудить безопасность посольства. Также Кабулов выразил уверенность, что с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. Однако РФ не будет спешить с признанием режима талибов.

"Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести", - приводит издание его слова.

Напомним, сегодня повстанцы без боя заняли столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну. Как он позже заявил СМИ - сделано это было для того, чтобы "избежать кровопролития". Изначально сообщалось, что талибы сформируют временное правительство, однако вскоре эта информация была опровергнута.