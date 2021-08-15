В Геленджике жителей и гостей города готовят к эвакуации из-за возможного наводнения

16 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Южный ФО В России
потоп в Сочи, наводнение в Сочи (2021) | Фото: vk.com/ДТП и ЧП Сочи

В Геленджике жителей и гостей города готовят к эвакуации из-за возможного наводнения

Жителей и туристов Геленджика готовят к эвакуации в случае подтопления, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте пресс-службы администрации Геленджика, в городе было принято решение запустить сирены. Жильцы домов, которым грозит подтопление, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и подняться на возвышенность.

Также власти города сообщили, что центр Геленджика на время дождя будет обесточен. Это сделано в целях безопасности - в 2012 г. пять человек погибли, когда переходили дорогу рядом с оголенным проводом, который был скрыт под водой. Среди них были сотрудники "скорой".

Всего в Краснодарском крае из-за сильных ливней, которые начались 13 августа, было подтоплено более 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах края, в 11 населенных пунктах отключили электричество.

Ранее режим ЧС объявили в Новороссийске. В городской администрации сообщили, что в ближайшие часы и следующие сутки в районе города ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. В Сочи закрыты пляжи из-за штормового предупреждения.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: потоп, дождь, сирены, эвакуация, ливень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети