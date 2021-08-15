В Геленджике жителей и гостей города готовят к эвакуации из-за возможного наводнения

Жителей и туристов Геленджика готовят к эвакуации в случае подтопления, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте пресс-службы администрации Геленджика, в городе было принято решение запустить сирены. Жильцы домов, которым грозит подтопление, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и подняться на возвышенность.

Также власти города сообщили, что центр Геленджика на время дождя будет обесточен. Это сделано в целях безопасности - в 2012 г. пять человек погибли, когда переходили дорогу рядом с оголенным проводом, который был скрыт под водой. Среди них были сотрудники "скорой".

Всего в Краснодарском крае из-за сильных ливней, которые начались 13 августа, было подтоплено более 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах края, в 11 населенных пунктах отключили электричество.

Ранее режим ЧС объявили в Новороссийске. В городской администрации сообщили, что в ближайшие часы и следующие сутки в районе города ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. В Сочи закрыты пляжи из-за штормового предупреждения.