15 Августа 2021
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завод гражданской авиации, пожар, складское помещение (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Открытое горение на заводе в Екатеринбурге ликвидировано

Открытое горение на складе с мебелью, расположенного на территории завода гражданской авиации в Екатеринбурге, погашено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вызов спасателям поступил в 21.12. Площадь пожара составила 200 "квадратов". На место происшествия выехали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Существовал риск, что пламя перебросится на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию, однако благодаря слаженной и оперативной работе огнеборцев этого удалось избежать. В 21.42 пожар локализовали, а в 21.54 было ликвидировано открытое горение.

завод гражданской авиации, пожар, складское помещение(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В настоящий момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

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Теги: завод гражданской авиации, пожар, складское помещение



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Ранее 15.08.2021 20:06 Мск В Екатеринбурге горит завод гражданской авиации


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