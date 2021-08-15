Открытое горение на заводе в Екатеринбурге ликвидировано

Открытое горение на складе с мебелью, расположенного на территории завода гражданской авиации в Екатеринбурге, погашено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вызов спасателям поступил в 21.12. Площадь пожара составила 200 "квадратов". На место происшествия выехали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Существовал риск, что пламя перебросится на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию, однако благодаря слаженной и оперативной работе огнеборцев этого удалось избежать. В 21.42 пожар локализовали, а в 21.54 было ликвидировано открытое горение.

В настоящий момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.