В Екатеринбурге горит завод гражданской авиации

В Екатеринбурге горит здание на территории завода гражданской авиации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре им поступило в 21.12.

Пожаром охвачено складское помещение с мебелью на территории завода по ул. Бахчиванджи. На место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения города Екатеринбурга.

Предварительно известно, что площадь пожара 200 квадратов. Огонь может перекинуться на соседние строения.

Информации о пострадавших пока нет.