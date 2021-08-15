15 Августа 2021
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завод гражданской авиации, пожар, складское помещение (2021) | Фото: Mash

В Екатеринбурге горит завод гражданской авиации

В Екатеринбурге горит здание на территории завода гражданской авиации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре им поступило в 21.12.

Пожаром охвачено складское помещение с мебелью на территории завода по ул. Бахчиванджи. На место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения города Екатеринбурга.

завод гражданской авиации, пожар, складское помещение(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Предварительно известно, что площадь пожара 200 квадратов. Огонь может перекинуться на соседние строения.

Информации о пострадавших пока нет.

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Теги: завод гражданской авиации, пожар, складское помещение



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Развитие сюжета:

Ранее 15.08.2021 20:29 Мск Открытое горение на заводе в Екатеринбурге ликвидировано


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